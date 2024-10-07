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ثقافة وفنون

أحمد مالك يستعد لعرض فيلمه الجديد “عنها”

أحمد مالك، فيتو
أحمد مالك، فيتو

يستعد الفنان أحمد مالك لعرض فيلمه الجديد “عنها” والتي تشاركه البطولة ندى الشاذلي وفدوي عابد ومن المقرر عرضه في دور العرض السينمائي يوم 16 أكتوبر.

فيلم أحمد مالك الجديد

فيلم “عنها” بطولة أحمد مالك وندي الشاذلي وفدوي عابد والعمل من إخراج وتأليف إسلام العزازي.

وتدور قصة الفيلم  عن فترة الثلاثينات حول سيدة تدعى درية تعرض زوجها الإغتيال لتدخل بعدها في حالة حزن شديدة وترفض التعامل مع الأخرين 

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أحمد مالك الفنان احمد مالك فيلم أحمد مالك الجديد

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