مسلسل مطعم الحبايب الحلقة الثانية، أول أيام المطعم تمر بسلام وبيومي فؤاد ينقلب على أحمد مالك

شهدت أحداث مسلسل مطعم الحبايب الحلقة الثانية استعداد فريق مطعم الحبايب لأول أيام المطعم ويقوم الشيف أبو المجد “بيومي فؤاد” بتعيين الشيف صبحي “أحمد مالك” لإدارة فريق المطبخ بينما يشدد على حسن “حمزة العيلي” أنه عينه وسنده في المطعم وبرر له اختيار صبحي لأن حسن لديه خبرة في المطاعم الفاخرة بينما الشيفات الموجودة في مطعم الحبايب خبرتهم من الشارع.

في البداية تحدث بعض الخلافات بين الشيفات في المطبخ، ويشعر صبحي بضغط كبير، كما تعاني غالية “انتصار” بسبب عدم قدرتها على إعداد عدد كبير من الطواجن بسرعة وتطلب المساعدة من وديدة “هدى المفتي” ولكنها لا تساعدها، كما تواجه غالية مشكلة مع الفرن حيث أن ناره ليست شديدة ولا تمكنها من تسوية الطواجن فيحاول صبحي حل المشكلة دون جدوى ويقدم حسن فرنه للمساعدة ليكسب بذلك نقطة على حساب صبحي لدى الشيف أبو المجد خاصة أن حسن سبق وشكك أبو المجد في اختياره لصبحي وفريقه وأنهم غير مناسبين للمطاعم الكبيرة.

ويأتي أحد أصدقاء ابو المجد القدامي ويطلب طاجن أرز معمر بالبهاريز ويطلب صبحي من وديدة شراء الطلبات فذهبت ل “سوبر ماركت” وقامت بشراء الأشياء بمبلغ كبير وهو ٤١ ألف جنيه، وبالرغم من أنها أنقذت اليوم إلا أن والدها وبخها ليزيد من حزنها لعدم قدرتها على التعامل مع من في المطبخ ولأن والدها سبق ونصر صبحي عليها، ولأن أحد عملائها في عملها ك “بلوجر” طلب منها أن تكون وسيلة دعاية سلبية أي يستغلها في وصم خصمه خاصة أن سمعة وديدة سيئة في عالم السوشيال ميديا، بالإضافة إلى آسر الذي يتعامل معها بجفاء ويتخلى عنها.

في نهاية اليوم الذي مر بنجاح رغم كل شيء يشكر أبو المجد كل من حسن وغالية وبشندي، بينما يبدو أنه يحمل غضبا في قلبه تجاه صبحي ويستشعر الأخير تغير معاملة الشيف معه، بينما وديدة تجلس وحيدة في أحد أركان المطعم وتجد من يناديها فتبحث عن مصدر الصوت وتجده صادر عن كتاب أشار لها أنه سيكشف لها أسراره لتكون امتدادا لحكايات كل “الوديدات” السابقات في مطعم الحبايب.

مسلسل مطعم الحبايب

وتدور قصة المسلسل داخل المطبخ فيما يطلق عليها دراما المطبخ، وهو ما يؤكده أيضًا اسم المسلسل.

ومسلسل مطعم الحبايب هو تجربة درامية جديدة بروح كوميدية، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، محمود البزاوي، وكتابة: مريم نعوم وورشة سرد، من إخراج عصام عبد الحميد.