انتخابات اتحاد الكرة، أعلن أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة السابق، الترشح لانتخابات الجبلاية المقبلة.

أحمد مجاهد يعلن ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة

وكتب أحمد مجاهد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "توكلت على الله بعد استطلاع رأي غالبية الأندية أعضاء الجمعية العمومية وأخذ رأي الكثير من المعنيين".



وواصل: "قد تم الاستقرار على قائمة متوازنة ما بين الخبرة والشباب وسنعلن الأسماء بمجرد فتح الباب".

وكان أحمد مجاهد، عضوًا في مجلس إدارة اتحاد الكرة سابقًا، وتولى إدارة الجبلاية رئيسًا للجنة الثلاثية التي حددها فيفا في وقت سابق.

ومن المقرر أن يعلن اتحاد الكرة موعد الانتخابات الجديدة لاختيار مجلس الإدارة قبل 31 أكتوبر المقبل حسب اللائحة.