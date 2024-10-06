البطاطا والمانجو تتصدران قائمة الصادرات الزراعية المصرية، والسودان والصومال أكبر المستوردين

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا للتقرير الأسبوعي لمركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة.

وكشف التقرير أن عدد الصادرات خلال الأسبوع الماضي بلغ 3770 رسالة بنحو 200 ألف طن بزيادة بلغت 12 ألف طن عن الأسبوع الأسبق لعدد 1415 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 623 صنف من دقيق وخضروات ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطا الحلوة قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 15 ألف طن، تليها الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 10 آلاف طن، ثم البصل بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 54 صنف بنحو 36 ألف طن.

وتصدرت المانجو قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 12 ألف طن، يليها الرمان بإجمالي 9 آلاف طن، ثم الفراولة بإجمالي 4 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 40 صنف بنحو 32 ألف طن.

ومثلت السودان، الصومال، فيتنام والسعودية أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 169 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 610 رسالة، يليه ميناء الاسكندرية بـ 574 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 370 رسالة.