خبير عسكري عن تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة: يردع أي تهديد

قال اللواء محمد الغباري رئيس كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن تفتيش الحرب الذي حدث في الفرقة السادسة المدرعة كشف عن تطوير كبير في تسليح الجيش، معقبًا: "الفرقة أصبحت حاجة تانية خالص، وربنا يكافئ من صنع هذه الطفرة في تسليح القوات المسلحة".

ردع أي تهديد من خلال تطوير القوات المسلحة

وتابع خلال تصريحات تليفزيونية خلال حديثه ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "ten"، أن تطوير القوات المسلحة من شأنه أن يردع أي تهديد.

دور الجيش في صد العدوان

وأشار إلى أن مصر لم تستخدم القوات المسلحة في شن عدوان على أحد، فالجيش المصري لم يخرج في أي غزو، إلا من أجل صد العدوان، والعودة مرة أخرى.



وأضاف أن سيناء كانت تُسمى في السابق بأرض العبور، والآن تغير المسمى إلى أرض الإقامة، وهذا يرجع إلى وجود تهديد على الحدود، لذلك استمرار فراغ سيناء لا يجب أن يستمر، وهناك خطة إستراتيجية لدى الدولة لزيادة عدد سكان سيناء إلى عدة ملايين.

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