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أخبار مصر

ضياء رشوان: تفقد السيسي اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة حدث مهم

ضياء رشوان، فيتو
ضياء رشوان، فيتو

علق الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال تفقده اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية، قائلا إن اليوم شهد حدثا مهما.

 

هل رسالة السيسي من تفتيش الوحدة السادسة المدرعة مفاجئة؟

وأضاف "رشوان"، خلال لقاء مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية والعدوان على غزة في 7 أكتوبر الماضي، شهد الرئيس السيسي العام الماضي أيضا تفتيش حرب، بالتالي هذه الرسالة ليست مفاجئة.

 

قوة الجيش الثاني الميداني 

وتابع: "الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة وسط جنوده، والفرقة السادسة المدرعة التابعة للجيش الثاني الميداني، تمتد من منطقة غرب مصر حتى الشمال الشرقي، وهي أيضا تغطي سيناء بأكملها".

 

خبير عسكري يكشف رسالة السيسي للخارج من حضور تفتيش حرب الفرقة السادسة

السيسي يشهد تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني (صور)

حماية الدولة المصرية 

وواصل: "أول رسالة لم يقلها الرئيس، ولكن العرض عبر عنها بشكل واضح، فالصورة تحدثت والإمكانيات تحدثت، والرئيس أضاف لذلك أننا لا نفعل أشياء خفية، وليس لدينا أجندة ضد أحد، وجيشنا لحماية دولتنا".

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