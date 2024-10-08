السيسي يشهد تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني (صور)

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني وذلك في إطار متابعة الاستعدادات والتجهيزات القتالية للقوات المسلحة المصرية.

كما ألقي اللواء ممدوح جعفر قائد الجيش الثاني الميداني كلمة أكد فيها إننا ننظر إلى قادة حرب أكتوبر وأبطالها دائما بكل اعتزاز وفخر وتقدير.

كما شاهد الرئيس السيسي فيلما تسجيليا بعنوان جيش النصر كما استمع الرئيس إلى عرض تفصيلي عن استعدادات الفرقة السادسة بالجيش الثاني الميداني.

كما استعرض قائد الفرقة السادسة مدرعات الاستعدادات والتجهيزات القتالية بالفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني.

كما شاهد الرئيس السيسي عرضا لنماذج من استعدادات وتجهيزات الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني ومنها عددا من الغواصات والصواريخ واللانشات التابعة للقوات البحرية فضلا عن المنظومة صقر التابعة للقوات الجوية وقوات المظلات وأسلحة المشاة والقوات الجوية وأحدث تشكيلات الطائرات ونظم الدفاع الجوى

كما شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عرضا مبهرا للقوات الجوية وتشكيلات المروحيات ونظم الدفاع وحماية الأمن القومى المصري وتنفيذ مهام الهجوم ضد الأهداف.

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