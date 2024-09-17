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اقتصاد

تيك توك: هاشتاج #WhereToVisit يضم 348.5 ألف فيديو

هاشتاج تيك توك،فيتو
هاشتاج تيك توك،فيتو

قالت  منصة تيك توك إن هاشتاج  #WhereToVisit  بلغ عدد الفيديوهات تحت الهاشتاج نحو 348.5 ألف فيديو عالميَا. 

تسهيل البحث عن الأماكن السياحية 

أوضحت تيك توكأنه لتسهيل البحث عن أماكن جديدة في محافظات غير القاهرة، تتيح منصة تيك توك لأفراد المجتمع إضافة اسم المحافظة التي يرغبون في زيارتها بعد هاشتاج #WhereToVisit, مثال: #WhereToVisitHurghada و#WhereToVisitDahab. 

يهدف الهاشتاج ليكون المجتمع الرئيسي لأي شخص يفكر في كيفية قضاء إجازته  هذا الهاشتاج يضم مجموعة  من الفيديوهات التوضيحية عن أماكن مختلفة ومتنوعة. 

تضم هذه الهاشتاجات عددًا كبيرًا من الفيديوهات القصيرة التي تأخذ المتابعين في رحلة استكشافية  إلى أماكن عديدة داخل مصر، وغالبًا ما تكون هذه الأماكن غير معروفة للكثيرين،  ولكن مشاهدتها في فيديوهات علي تيك توك تزداد رغبتنا في زيارتها وإكتشافها.

ترشيح مجموعة واسعة من الفيديوهات 

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ومن خلال الهاشتاج ترشح منصة تيك توك مجموعة واسعة من الفيديوهات والأفكار التي تستعرض أماكن مقدمة من أشخاص خاضوا التجربة وصناع محتوى متخصصين في مجال السفر. 

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