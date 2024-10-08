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رياضة

بعد مكالمة محمد رمضان وفاروق، تطورات جديدة في أزمة حكام السوبر المصري

محمد رمضان المدير
محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي، فيتو

السوبر المصري، كشف الإعلامي خالد الغندور، كواليس المكالمة التي جمعت محمد فاروق رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مع محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي.

وأكد الغندور في برنامجه ستاد المحور على قناة المحور: "وفقا لمصادرنا من داخل اتحاد الكرة الأهلي لم يرسل خطاب رسمي لطلب حكام أجانب ومحمد فاروق أجرى مكالمة هاتفية مع محمد رمضان اليوم للاستفسار عن سبب طلب الأهلي حكام أجانب لمبارياته في السوبر المصري بالإمارات".

محمد فاروق رئيس لجنة الحكام، فيتو

الأهلي قلقان من أخطاء الحكام المصريين

أضاف الغندور:"محمد رمضان أكد على وجود حالة من القلق خوفا من وقوع الحكام في أخطاء قد تكلف الأهلي الخروج من السوبر وخسارة البطولة".

السوبر بحكام مصريين

وتابع: محمد فاروق أكد لمحمد رمضان أن الحكام المصريين جاهزين ومن المهم دعم النادي الأهلي لهم وللجنة الحكام التي يديرها مصريين والفترة الحالية تشهد معسكرات بمختلف المحافظات وسيكون هناك فترات إعداد قبل انطلاق الموسم الجديد ومن الضروري التكاتف لمنح الثقة للحكم المصري.

وأختتم: محمد رمضان أكد في المكالمة على أن الأهلي داعم ومساند بقوة للحكم المصري، وانتهت المكالمة بموافقة المدير الرياضي للأهلي على خوض فريقه مباريات السوبر بحكام مصريين.

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