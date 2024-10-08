تحسبا للحصول على استمارة 6 من الأهلي، معلول يبحث عن عرض سعودي

النادي الأهلي، في تطور سريع لأزمة عدم تجديد علي معلول لاعب الأهلي، وعطفا على تصريحات محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، أمس الأول، والتي شهدت التأكيد على وضع معلول تحت الاختبار بعد عودته من الإصابة يوم 20 نوفمبر القادم لحسم تجديد تعاقده من عدمه.

معلول بدأ البحث عن عرض سعودي

وعلمت “فيتو” أن معلول بدأ البحث عن عرض سعودي تحسبا لعدم الوصول إلى اتفاق مع الأهلي على تجديد تعاقده.

وقال مصدر مطلع: رغم كل ما حدث مع معلول بشأن عدم تجديد تعاقده، ولكنه يضع الأهلي في أولوية القرارات، ولكن في الوقت نفسه بدأ البحث عن عروض أخرى عربية، وتحديدا من الدوري السعودي تحسبا للحصول على استمارة 6 من الأهلي.

من جانبه، يتكتم معلول على مفاوضات العروض السعودية، ويؤكد للمقربين منه أن الأهلي أولوية بالنسبة له، ولكن المصدر كشف أن معلول يؤمن نفسه بشكل جاد حال عدم تجديد تعاقده من خلال الحصول على عرض سعودي.

وفي سياق مختلف، جدد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفضه التعاقد مع مصطفى زيكو لاعب زد، لتدعيم هجوم الفريق قبل إغلاق باب القيد يوم 25 أكتوبر الجاري.

فيما قال مصدر داخل الأهلي: كولر رفض زيكو في وقت سابق، وجدد رفضه لضم اللاعب بعد تنصيب محمد رمضان مديرا رياضيا باختصاصات مدير الكرة.

ومن جانبه، يحاول رمضان إقناع كولر بضم اللاعب، وسيتحدث مع الخطيب في فكرة ضم اللاعب من أجل تدعيم الفريق ووضع كولر أمام الأمر الواقع.

إلا أن كولر يرى أن زيكو لاعب جيد ولكن الموجودين في الفريق أفضل منه على كافة المستويات.

وأثار إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اهتمام الجميع مجددا بعد قص شعره وظهوره بشكل جديد أكثر التزاما خلال مران الأهلي أمس.

وقالت مصادر: إن إمام عاشور وعد محمد رمضان بالالتزام والتركيز في الملعب فقط وأن النيو لوك الذي ظهر به اللاعب بشكل ملتزم لم يكن بضغط من المدير الرياضي للنادي أو بفرمان منه كما ردد البعض.

ويعقد محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي جلسة هامة خلال الساعات القادمة مع مختار مختار رئيس لجنة التخطيط للكرة بالأهلي؛ من أجل بحث مستجدات صفقات الأهلي المنتظرة قبل إغلاق باب القيد يوم 25 أكتوبر الجاري، حيث يسعى الأهلي للتعاقد مع ثنائي جديد على الأكثر لتدعيم صفوف الفريق.

كما يغادر اليوم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إلى اليونان، لحضور فعاليات الجمعية العمومية الحادية والثلاثين لرابطة الأندية الأوروبية التي تجرى خلال الفترة من 8 - 10 أكتوبر الجاري.

ويرافق رئيس النادي في رحلته خالد مرتجي أمين صندوق النادي، والمنسق العام للأهلي أثناء مشاركاته «التسع» في بطولة كأس العالم للأندية على مدار السنوات الماضية.

كما وضع أندرياس اندويا مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجا استشفائيا خاصا باللاعبين الدوليين من أجل تجهيزهم عقب العودة من مباراة المنتخب مع موريتانيا يوم 15 أكتوبر القادم استعدادا للسفر مجددا مع الأهلي إلي الإمارات لخوض السوبر المحلي.

وتطير بعثة الأهلي إلي الإمارات يوم 17 أكتوبر استعدادا لخوض منافسات كأس السوبر المحلي في الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ويحصل مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الساعات القادمة على تقارير فنية شاملة بشأن منافسي الأهلى في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا حيث أوقعت القرعة أندية شباب بلوزداد الجزائري اورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي وستاد ابيدجان الإيفواري رفقة الأهلي في مجموعته.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في السوبر المحلي بالإمارات يوم 20 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

من جانب آخر أعلن خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، تحديد عدد الجماهير في مباراة العين الإماراتي، يوم 29 أكتوبر الجاري في بطولة كأس إنتركونتيننتال بشكل رسمي.

عدد الجماهير في مباراة الأهلي والعين الإماراتي

وقال خالد مرتجي عبر قناة الأهلي، إنه تم عقد اجتماع أمني للمباراة من أجل تحديد أعداد الجماهير بشكل رسمي، موضحًا أن الجهات الأمنية وافقت على حضور 52 ألف مشجع.

وأشار إلى أن العين سيحصل على النسبة المحددة له من جانب الاتحاد الدولي "فيفا"، بجانب أن النادي الإماراتي طلب الحصول على ألف دعوة لجماهيره بمقابل مالي.

أسعار تذاكر مباراة الأهلي والعين الإماراتي

وأكد مرتجي أن أسعار التذاكر ستبدأ بمائة جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة وتصل إلى 1500 جنيه للدرجة الأولى.

وأوضح أن الاستعدادات لم تبدأ بعد للمشاركة في كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025.