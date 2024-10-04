الجمعة 04 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

عدوان إسرائيلي يستهدف الطريق الدولي بين دمشق وبيروت

عدوان إسرائيلي، فيتو
عدوان إسرائيلي، فيتو

شنت طائرات إسرائيلية، صباح االيوم الجمعة، عدوانًا على الطريق الدولي التي تربط دمشق ببيروت، وذلك في المنطقة الدولية بين معبري "جديدة يابوس" السوري و"المصنع" اللبناني.

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية الطريق بثلاثة صواريخ، مما أسفر عن تدمير أجزاء منه.

ورغم الأضرار التي لحقت بالطريق، لم تُسجل أي إصابات في صفوف النازحين السوريين واللبنانيين القادمين من لبنان.


وبحسب المعلومات المتوافرة، فقد توقفت الحركة على المعبرين مؤقتًا جراء تضرر الطريق الواصل بين نقطتي "المصنع" و"جديدة يابوس".

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