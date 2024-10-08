لإحالته للنيابة غدا، ترحيل الفنان طارق ريحان إلى قسم الزاوية الحمراء

تسلمت قوات مباحث قسم الزاوية الحمراء الفنان طارق ريحان من قوات ترحيلات الجيزة، وتم إيداعه الحجز، لحين إحالته للنيابة العامة غدا الأربعاء لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده.

وكانت قوات تنفيذ الأحكام، ألقت القبض على الفنان طارق ريحان، لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده بالنصب والتبديد داخل كمباوند شهير بمنطقة مبروك غطاطي بنطاق دائرة قسم شرطة أكتوبر أول.



يذكر أنه منذ عام 2022، أصدرت محكمة جنح الزاوية الحمراء العديد من الأحكام الحضورية والغيابية بالنصب والتبديد ضد الفنان طارق ريحان.

وألقي القبض على المتهم وتم ترحيله إلى مديرية أمن القاهرة لتنفيذ الأحكام عدد من الأحكام القضائية الصادرة ضده وشملت القضية رقم 8285 لسنة 2022، الصادر بها حكم حضوري بحبسه 6 أشهر، والقضية 4193 لسنة 2022 بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ، والقضية 5221 لسنة 2020 بالحبس سنة مع الشغل.