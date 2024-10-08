الأمن يحدد هوية عاطل تحرش بطالبة في أتوبيس نقل جماعي، والقبض عليه بمدينة نصر

ألقت قوات أمن قسم شرطة أول مدينة نصر القبض على المتهم بالتحرش بطالبة أثناء استقلالها أتوبيس نقل جماعي، بشارع النزهة، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وجار إحالته للنيابة العامة للتحقيق.

وكان قسم شرطة أول مدينة نصر تلقى بلاغا من طالبة تتهم فيه شخص بالتحرش بها خلال استقلالهما أتوبيس نقل جماعي بطريق النصر اتجاه شارع النزهة بدائرة القسم.

واستغاثت الطالبة بالأهالي الذين حاولوا الإمساك به لكنه لاذا بالفرار، وتحرر محضر بالواقعة، وبتكثيف التحريات من أجهزة الأمن، تم تحديد هويته، وتبين أنه عاطل وتم ضبطته.