الأمن يقتحم وكرا لتجارة البودرة بمنطقة جبلية في البدرشين
ألقت قوات مباحث البدرشين القبض على عاطلين، اتخذا من المنطقة الجبلية بقطاع جنوب الجيزة وكرا لنشاطهما الإجرامي في ترويج مخدر البودرة.
وكانت معلومات أكدتها تحريات العقيد هاني عكاشة مفتش مباحث البدرشين والعياط، كشفت مكان اختباء عاطلين يتاجران في مخدر البودرة، بوكر جبلي بقرية أبو رجوان القبلي دائـــرة مركز البدرشين، وتم ضبطهما وبحوزتهما أسطوانتي بودرة، و2 سلاح ناري عــبارة عن فـــردين خرطــوش ومبلغ مالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة.
وتـحــرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.
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