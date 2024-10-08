محترفو منتخب موريتانيا يبدأون الانضمام لمعسكر طبرقة استعدادا لمواجهة مصر

بدأ المحترفون في صفوف منتخب موريتانيا بالانضمام لمعسكر المرابطون المقام حاليا في مدينة طبرقة بتونس، ضمن الاستعدادات لمواجهتي منتخب مصر في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

فقد التحق بمعسكر منتخب موريتانيا في الساعات الماضية الثلاثي إبراهيما كيتا وأبو بكاري كويتا وعلي عبيد وبابا إندياجا ياد.

موعد مباراة منتخب مصر وموريتانيا في لقاء الذهاب

وحدد منتخب مصر السابعة مساء يوم 11 أكتوبر الجاري موعدًا لمواجهة منتخب موريتانيا بالقاهرة، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب.

وحدد منتخب موريتانيا يوم 15 أكتوبر الجاري موعدًا لمباراة الجولة الرابعة في الإياب، والتي ستقام في رواندا.

قائمة منتخب موريتانيا لمواجهة مصر

وضمت قائمة موريتانيا 26 لاعبا والتي اعلنها أمير عبدو على النحو التالي:

امباكي انجياى، مامادو ديوب، بابكر أنياس، هارونا أبو دمبا، الحسن أحوبيب، لامين با، دلاهي يالي، خاديم أدياو، عالي أعبيد، نوح محمد العبد، إبراهيما كيتا، معط ماغاسا، عمر أنجوم، عبد الله محمود، باكارى كامارا، غسوما فوفانا، محسن بده، بيات لكويري، حمية الطنجي، عمر سيدي بونا، أبو بكاري كويتا، أبو بكار كامارا، مامادو سي، مامادو ديالو، إدريسا تيام، بابا إندياجا ياد.