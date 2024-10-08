محمود صابر يشارك في مران المنتخب الوطني لأول مرة

منتخب مصر، شهد مران منتخب مصر الأول لكرة القدم، الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد القاهرة الدولي، مشاركة محمود صابر لاعب زد إف سي، الذي تم استدعائه اليوم لمعسكر الفراعنة، ليحل بديلا لنبيل عماد دونجا لاعب الزمالك الذي اشتكى من إجهاد في العضلة الخلفية.

محمود صابر لاعب منتخب مصر، فيتو

تفاصيل إصابة دونجا

أعلن منتخب مصر اليوم الثلاثاء، تفاصيل الإصابة التي يعاني منها نبيل عماد دونجا لاعب وسط الزمالك وذلك قبل مباراتي موريتانيا بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وأثبتت الفحوصات الطبية معاناة نبيل عماد دونجا لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك من إجهاد بالعضلة الخلفية، ولن يلحق بالمباراة الأولى أمام موريتانيا المقرر لها الجمعة المقبل.

وخضع دونجا لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا، بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية.

ويتم تجهيز دونجا للحاق بمباراة موريتانيا المقرر لها ١٥ أكتوبر.

نبيل عماد دونجا، فيتو

كما قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، استدعاء محمود صابر لاعب سموحة لمعسكر المنتخب المقام حاليا استعدادًا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي ١١ و١٥ أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب.



موعد مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا في لقاء الذهاب

وحدد منتخب مصر السابعة مساء الجمعة المقبل 11 أكتوبر، موعدًا لمواجهة منتخب موريتانيا بالقاهرة، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب.

وحدد منتخب موريتانيا يوم 15 أكتوبر الجاري موعدا لمباراة الجولة الرابعة في الإياب، والتي ستقام في رواندا.

وحدد الكاف الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر موعدًا للتوقف الدولي المقبل للمنتخبات في إطار مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

القناة الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا

ومن المقرر نقل مباراتي الذهاب والإياب أمام منتخب موريتانيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات تصفيات أمم إفريقيا.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي موريتانيا

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، في وقت سابق، قائمة المنتخب استعدادًا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي ١١ و١٥ أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥.

وضمت قائمة منتخب مصر 24 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - محمد عواد - مصطفى شوبير

الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد حمدي شرف - أحمد عيد

الوسط: محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا - حمدي فتحي - مروان عطية - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - نبيل عماد دونجا - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفي فتحي - إبراهيم عادل

الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل

منتخب مصر يتصدر مجموعته في التصفيات

يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.