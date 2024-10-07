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حوادث

ممرضة أمام محكمة الأسرة: «زوجي خانني مع 3 راقصات»

زوجة ترفع دعوي طلاق
زوجة ترفع دعوي طلاق ضد زوجها، فيتو

أقامت ممرضة دعوى طلاق للضرر ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بجنوب الجيزة، اتهمته بالاستيلاء علي حقوقها الشرعية.

 

وطالبت الزوجة زوجها برد منقولاتها ومصوغاتها البالغ ثمنها نصف مليون جنيه قائلة: "تزوج دون علمي من ٣ عرفي، واكتشفت ذلك مؤخرا بعد أن دمر حياتي وهجر أولاده، مما دفعنى لطلب الانفصال عنه، بعد أن تركني معلقة، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته وعنفه ومحاولته إسقاط حقوقي الشرعية، ورفضه الإنفاق علينا".

 

وأضافت الزوجة: "لم أتخيل للحظة واحدة أن  زوجي  سيخونني. بعد  قصة الحب التي جمعتنا، غدر بي، ودمرني. تزوج بـ ٣ راقصات عرفي دون علمي حتى قادتني الصدفة لاكتشاف الأمر وعندما واجهته اعترف بزواجه من ٣ وجميعهن راقصات وعندما أعترضت هددنى بحرماني من حضانة أطفالي، لأعيش في جحيم، بعد أن أهاننى ورفض تطليقى وتوعدني بالعقاب".

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