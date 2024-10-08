انتقال فرق الصيانة بمياه أسيوط لإصلاح انفجار جديد بخط البركة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، منذ قليل، عن حدوث انفجار جديد ومفاجئ في خط طرد رئيسي بقطر 800 مم زهر مرن، وهو خط طرد محطة صرف البركة المار بمنطقة المجذوب التابع لحي غرب أسيوط، وذلك بعد الانتهاء من إصلاح انفجار فيه حدث أمس وانتقل فريق الصيانة لموقع التسريب للعمل على إصلاحه.

فرق الصيانة والطوارئ تعمل على مدار الساعة لتحديد موقع التسريب

وفي هذا السياق، قال المهندس علي عبد الرحمن الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن فرق الصيانة والطوارئ تعمل على مدار الساعة لتحديد موقع التسريب وإصلاحه في أسرع وقت ممكن.

فريق عمل مياه أسيوط يعمل جاهدا لإصلاح الانفجار

وأشار رئيس شركة مياه أسيوط أن طاقم العمل يعمل جاهدا لتحديد موقع التسريب وإصلاحه في أسرع وقت ممكن،والفريق المتخصص مجهز بأحدث المعدات للتعامل مع هذا الحدث، ويعتذر عن أي إزعاج قد يسببه هذا بدون انقطاع للمياه في الخدمة، ويؤكد للمواطنين أننا على تواصل مستمر معكم لتزويدكم بأحدث التطورات.

وتدعو الشركة المواطنين إلى التعاون وتجنب استخدام المياه غير الضرورية لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وتعلم الشركة أن جميع قنوات التواصل من خط الساخن 125 من أى تليفون أرضى، أو من أى محمول 01280733990،أو على رقم 01285000125 والواتس 01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي والمتاح علي http://ascww.org/public/

والموبيل أبليكيشن، وبرامج الــ CMS لاستقبال الشكاوى الإلكترونية على أتم الاستعداد لتلقى أى شكوى أو الاستعلام عن أي استفسار.

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