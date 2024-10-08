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رئيس جامعة أسيوط يرأس اجتماع مجلس إدارة وحدة المشروعات الابتكارية والإبداع الطلابي

اجتماع رئيس جامعة
اجتماع رئيس جامعة أسيوط، فيتو

عقد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اجتماعًا؛ لمناقشة عددٍ من الموضوعات المتعلقة بنشاط وخدمات وحدة المشروعات الابتكارية والإبداع الطلابي بجامعة أسيوط، وذلك بعد إعادة تشكيل مجلس الإدارة.

 

برامج تدريب وتأهيل وورش عمل للطلاب 

وخلال الاجتماع؛ أكد الدكتور أحمد المنشاوي، حرص الجامعة على تنفيذ جميع التوجيهات الرئاسية بضرورة رعاية النوابغ والموهوبين بالجامعات في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الجامعة توفر سبل الدعم للطلاب المبتكرين، وتنمية قدراتهم وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة، من خلال؛ برامج التدريب والتأهيل وورش عمل؛ التى يقدمها خبراء ومتخصصين فى هذا المجال، وتساعد هذه البرامج الطلاب ممن لديهم أفكار مبتكرة على تطوير أفكارهم، وإطلاق مشروعاتهم، والقدرة على المنافسة في الأسواق.

 

وحدة المشروعات الابتكارية والإبداع الطلابي

وأوضح رئيس جامعة أسيوط، أن وحدة المشروعات الابتكارية والإبداع الطلابي بالجامعة؛ تهدف إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال، ونشرها بين طلاب الجامعة؛ من خلال؛ تبنى المقترحات، والأفكار الطلابية التي تتعلق بمشروعات ابتكارية فى التكنولوجيا المتقدمة، وريادة الأعمال، وتسهم في تشجيع الشباب على الإبداع والابتكار، والمشاركة الفعالة فى البناء الاقتصادى للدولة، وتحقيق التنمية في كافة المجالات.

 

دعم المشروعات الطلابية الابتكارية، والشركات الناشئة

واستعرض الاجتماع؛ ما تم من إجراءات في دعم المشروعات الطلابية الابتكارية، والشركات الناشئة، والتدريب والتأهيل فى مجالات ريادة الأعمال، والابتكار، والتكنولوجيا المتقدمة.

كما تناول الاجتماع؛ مقترح إقامة معرض نصف سنوى للمشروعات التي تم تمويلها من الوحدة، وآليات توسع الوحدة فى خدماتها، واحتضان المزيد من المشروعات، والأفكار الابتكارية.

  تجدر الإشارة؛ أن الوحدة تم إنشاؤها بقرار مجلس الجامعة رقم (٢٨٩٤) فى نوفمبر ٢٠١٨، وهى وحدة تتبع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتتركز مهامها فى استقبال طلبات المبتكرين من الطلاب ممن لديهم مشروعات ابتكارية، ومن ثَمّ؛ تقييمها، وتقديم الدعم المادي والفني لها، وتسويقها في المعارض، والمسابقات، كما تقوم الوحدة بعقد دورات تدريبية، وورش عمل لطلاب الجامعة، في مجالي؛ الإبداع، والابتكار، وريادة الأعمال.

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حضر الاجتماع؛ الدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ورئيس مجلس إدارة الوحدة، وأعضاء مجلس الإدارة؛ وهم: الدكتور محمد عدوي مستشار رئيس الجامعة لشئون الخريجين وريادة الأعمال والابتكار، والدكتور علي محمد عبد الرحيم الأستاذ بكلية الزراعة، والدكتور جمال عبد الناصر أحمد المدرس بكلية الهندسة، والدكتور علي حسين أحمد المدرس بكلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور هيثم ابراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والدكتور محمد عبد العليم أحمد المدرس بكلية الحقوق، ومحمد حسين محمد المعيد بكلية الهندسة، ومحمد عادل أحمد البارودي ( رجل أعمال)، والأستاذ إيهاب عبد الحميد رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة بأسيوط، والأستاذة لولا محمد عطا المدير الإداري للوحدة.

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