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مياه أسيوط تتمكن من إصلاح هبوط أرضى أمام محطة السنترال (صور)

إصلاح هبوط أرضى بخط
إصلاح هبوط أرضى بخط مياه بشارع المحطة، فيتو

تمكنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد من  تغيير 2 مطبق و4 فرعات رئيسية ومواسير بـ4 شوارع مع استمرارية تقديم الخدمة دون أي انقطاع للمياه، وذلك لإصلاح الهبوط الأرضى المفاجئ الذي وقع أمام محطة السنترال بالمنطقة الحيوية. 

تغيير مواسير المياه بشوارع أسيوط بحي شرق 

كما تمكن فريق شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط من تغيير 40 متر مواسير قطر16 بوصة في شارع بوابة محطة رفع السنترال، و35 ماسورة 12 بوصة بشارع التربية والتعليم و35 متر مواسير في شارع  بمحيط المحطة بحي شرق و35 متر مواسير شارع كدواني.

حدوث هبوط مفاجئ أمام محطة رفع السنترال 

 

وفي هذا السياق أكد المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أن فريق عمل الشركة تمكن من التغلب على حدوث هبوط أرضي مفاجئ في 2 مطبق و4  فرعات رئيسية قطر 12 بوصة من شبكة الصرف الصحي أمام محطة رفع السنترال بمنطقة شرق المدينة في وقت قياسي دون توقف للمياه او انقطاعها وذلك ضمان استمرارية ضخ المياه في السنترال. 

وأوضح الشرقاوى أن فرق العمل واجه تحديات كبيرة نتيجة لتعقد البنية التحتية في المنطقة، حيث تداخلت خطوط المياه وكابلات الكهرباء والاتصالات والغاز الطبيعي مع شبكة الصرف الصحي ورغم ذلك، تمكنت الفرق من مواصلة العمل على مدار الساعة وبأعلى درجات الاحترافية بالاستعانة بالمعدات الثقيلة لسحب المياه المتسربة. 

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وأشار الشرقاوي إلى إنه تم الانتهاء من أعمال الإصلاح في وقت قياسي ودون الحاجة إلى قطع المياه عن المواطنين مما ساهم في الحفاظ على استقرار الخدمات المقدمة للمواطنين.

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