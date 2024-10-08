التذكرة بـ 90 جنيها، "هنغني" تحتفل بنصر أكتوبر في قبة الغوري الخميس
يقيم مركز إبداع قبة الغوري -بشارع الأزهر - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، حفل فرقة "هنغني" بقيادة الفنان الدكتور صلاح مصطفى احتفالا بنصر أكتوبر المجيد، وذلك في الثامنة مساء الخميس الموافق 10 أكتوبر 2024.
حيث تُقدم الفرقة - وهي مكونة من كورال من الجنسين - مجموعة من أشهر الأغاني التي قدمت لنصر أكتوبر المجيد والاغاني الوطنية الي ارتبطت بوجدان الشعب المصري.
وذلك على أن يكون سعر التذكرة 90 جنيه للفرد.
فرقة هنغني
تأسست فرقة “ هنغني ” عام 2021 تحت اسم " كورال فكرة " واشتركت في العديد من المناسبات الوطنية والاجتماعية.
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