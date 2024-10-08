ساويرس: قانون الإيجار القديم ظالم وعندي عمارة في المهندسين بتجيب لي 18 جنيها

قانون الإيجار القديم، عبر رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، عن اعتراضه ورفضه لقانون الإيجار القديم الذي يتضرر منه هو وعدد كبير من الملاك.

عمارة نجيب ساويرس في المهندسين

وأكد نجيب ساويرس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"عندنا عمارة في المهندسين بتجيب إيجار 18 جنيه ".



لماذا قانون الإيجار القديم ظالم؟ ساويرس يكشف السبب

وأضاف "قانون الإيجار القديم ظالم يعني أنا عندي السكان بتدفعلي 20 جنيه، وأنا الصيانة بتكلفني 200 ولا 300 جنيه، ولو الأسانسير عطل يروح يعمل فيا محضر في القسم، مينفعش كده طبعا".

