نجيب ساويرس يكشف رؤيته لتطوير النادي الأهلي وموقفه من شراء أسهم فيه
نجيب ساويرس والنادي الأهلي، كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، عن موقفه من شراء أسهم في النادي الأهلي حال طرحه في البورصة.
رؤية نجيب ساويرس بشأن القيمة الاقتصادية للنادي الأهلي
وقال نجيب ساويرس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: ناديت بخصخصة الأندية بما يحقق القيمة الاقتصادية وللأسف جمهور النادي الأهلي اتهمني بأنني أرغب في شراء النادي الأهلي.
رغبة نجيب ساويرس بشأن النادي الأهلي
وأوضح: رغبتي إدارة النادي الأهلي بمنظومة اقتصادية حيث نجد أن كل الأندية العالمية تدار بمنطق اقتصادي ونرى قيمة مانشستر يونايتد وصلت إلى 6 مليارات دولار بفضل المنظور الاقتصادي في الإدارة.
لهذا السبب يفكر ساويرس في شراء أسهم النادي الأهلي
وأكد “ساويرس”: “ممكن أشتري أسهم كثيرة من النادي الأهلي وهشتري علشان أثبت إني أهلاوي بس”.
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