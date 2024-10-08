بسبب جاكي شان، فيفا يعاقب لاعب كومو الإيطالي بالإيقاف 10 مباريات

وقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عقوبة صارمة ضد ماركو كورتو لاعب كومو الإيطالي، بسبب تهمة الإساءة العنصرية ضد أحد لاعبي فريق ولفرهامبتون، خلال مباراة ودية جمعت الفريقين في شهر يوليو الماضي، استعدادا للموسم الحالي.

وقدم الكوري الجنوبي تشان هوانج، لاعب ولفرهامبتون الإنجليزي، شكوى ضد ماركو كورتو لاعب كومو الإيطالي، مؤكدا أنه وجه له إساءة عنصرية، حيث قال له خلال المباراة "هل تظن نفسك جاكي شان؟!".

كما قدم اتحاد كوريا الجنوبية لكرة القدم شكوى رسمية إلى فيفا، ودافع كومو عن لاعب الفريق، مؤكدًا أن ما صرّح به كورتو غير مقصود به أي إهانة أو إساءة تجاه لاعب الخصم، ليقرر الاتحاد الدولي إيقاف اللاعب 10 مباريات.

وقال فيفا في بيانه: "لقد وجد أن اللاعب ماركو كورتو مسؤول عن السلوك التمييزي وعُوقب بالإيقاف لمدة 10 مباريات".

وتضمن قرار فيفا كذلك قيام كورتو بخدمات مجتمعية والخضوع للتدريب والتعليم مع منظمة معتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ولا يلعب كورتو في صفوف كومو في الوقت الحالي، حيث تمت إعارته إلى نادي تشيزينا في الدوري الإيطالي الدرجة الثانية.

فيفا يقرر إيقاف نجم السعودية قبل مباريات تصفيات كأس العالم

فيما قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف محمد كنو نجم منتخب السعودية، 3 مباريات وتغريمه 5 آلاف فرانك سويسري.

وأعلنت صحيفة الرياضية السعودية أن لجنة الانضباط بـ فيفا قررت إيقاف كنو لمدة 3 مباريات، وتغريمه 5 آلاف فرانك سويسري، بعد تعرضه للطرد خلال مباراة منتخب السعودية والصين في ثاني جولات الدور الثالث من تصفيات كأس العالم.

وكان الحكم الطاجيكي نصر الله كبيروف أشهر البطاقة الحمراء في وجه كنو بعد الرجوع لتقنية الـvar، التي أوضحت تدخل كنو بالقدم في صدر لاعب خط وسط منتخب الصين جيانج شينجلونج، إلا أن فيفا اعتبر واقعة كنو بأنها تندرج تحت بند السلوك العنيف، ليقرر إيقافه 3 مباريات وتغريمه ماليًا.

وتأكد غياب كنو عن المشاركة مع مكنتخب السعودية في مباريات اليابان والبحرين وأستراليا، بتصفيات كأس العالم.

ويتواجد منتخب السعودية في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة من التصفيات برصيد 4 نقاط، فيما يحتل منتخب اليابان الصدارة بـ6 نقاط.