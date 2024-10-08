إيقاف وغرامة، فيفا يعاقب نجم السعودية قبل مباريات تصفيات كأس العالم

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف محمد كنو نجم منتخب السعودية، 3 مباريات وتغريمه 5 آلاف فرانك سويسري.

وأعلنت صحيفة الرياضية السعودية أن لجنة الانضباط بـ فيفا قررت إيقاف كنو لمدة 3 مباريات، وتغريمه 5 آلاف فرانك سويسري، بعد تعرضه للطرد خلال مباراة منتخب السعودية والصين في ثاني جولات الدور الثالث من تصفيات كأس العالم.

وكان الحكم الطاجيكي نصر الله كبيروف قد أشهر البطاقة الحمراء في وجه كنو بعد الرجوع لتقنية الـvar، التي أوضحت تدخل كنو بالقدم في صدر لاعب خط وسط منتخب الصين جيانج شينجلونج، إلا أن فيفا اعتبر واقعة كنو بأنها تندرج تحت بند السلوك العنيف، ليقرر إيقافه 3 مباريات وتغريمه ماليًا.

وتأكد غياب كنو عن المشاركة مع مكنتخب السعودية في مباريات اليابان والبحرين وأستراليا، بتصفيات كأس العالم.

ويتواجد منتخب السعودية في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة من التصفيات برصيد 4 نقاط، فيما يحتل منتخب اليابان الصدارة بـ6 نقاط.

مانشيني يعلن قائمة منتخب السعودية لمواجهتي اليابان والبحرين بتصفيات المونديال

فيما أعلن الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب منتخب السعودية، عن قائمة الأخضر استعدادًا لخوض الجولتين الثالثة والرابعة أمام اليابان والبحرين، بالدور الثالث في التصفيات الآسيوية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وكان الأخضر السعودي قد تعادل في الجولة الأولى مع المنتخب الإندونيسي (1-1)، قبل أن يحقق فوزًا ثمينًا في الجولة الثانية أمام مضيفه المنتخب الصيني (2-1).

قائمة منتخب السعودية لمباراتي اليابان والبحرين

حامد يوسف، أحمد الكسار، محمد اليامي، راغد نجار، حسن كادش، مشعل خيرالله، عون السلولي، علي لاجامي، حسان تمبكتي، ريان حامد، سعود عبدالحميد، حسين الصبياني، عبدالإله المالكي، عبدالله الخيبري، مصعب الجوير، حامد الغامدي، علي الإسمري، سلطان الغنام، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، محمد مران، سالم الدوسري، عبد الرحمن غريب، أيمن يحيى، مروان الصحفي، عبدالله رديف، فراس البريكان، صالح الشهري.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثالثة ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات اليابان، أستراليا، البحرين، الصين، إندونيسيا.