صافرة أردنية تدير مباراة الإمارات وكوريا الشمالية في تصفيات كأس العالم

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إدارة مباراة منتخب الإمارات وضيفه منتخب كوريا الشمالية إلى طاقم تحكيم أردني والمقرر لها بعد غدا الخميس، في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، في إطار الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.



ويقود الطاقم الحكم الأردني الدولي، أدهم المخادمة حكما للساحة، ويعاونه محمد الخلف حكم مساعد أول، وأحمد مؤنس حكم مساعد ثانٍ، وأحمد فيصل حكم رابع، ومعهم الكويتيان عبد الله جمالي حكم فيديو، وهاشم الإبراهيم حكم فيديو مساعد.

وعلي صعيد اخر يواصل منتخب الإمارات الاستعداد للمباراة، بالتدريب في ملعب جامعة نيويورك بأبوظبي بقيادة مدربه البرتغالي باولو بينتو، وجهازه المساعد، وبمشاركة 26 لاعبا.

قائمة منتخب الإمارات



خالد عيسى، علي خصيف، خالد توحيد، عدلي محمد، خالد الهاشمي، محمد العطاس، كوامي كويدو، خليفة الحمادي، زايد سلطان، خالد الظنحاني، عبد الرحمن صالح، عبد الله إدريس، علي سالمين، يحيى نادر، ماكنزي هانت، عبد الله حمد، طحنون الزعابي، عصام فايز، ماركوس ميلوني، يحيى الغساني، حارب عبد الله، علي صالح، فهد بدر، فابيو دي ليما، برونو أوليفيرا وكايو كانيدو.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة منتخب الإمارات بعد مران اليوم الثلاثاء، إلى مدينة العين لأداء المران الرئيسي غدا، على استاد هزاع بن زايد، الذي تقام عليه المباراة.