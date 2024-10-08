الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

"السمسمية" تُغني للنصر في احتفالات أكتوبر ببيت السحيمي

فرقة صحبة السمسمية،
فرقة صحبة السمسمية، فيتو

يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي -بشارع المعز- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، حفل جديد لفرقة "صحبة السمسمية" قيادة الفنان أحمد عشري، وذلك في الثامنة مساء الخميس الموافق 10 أكتوبر الجاري.

وتُقدم الفرقة مجموعة من أشهر أغاني الفلكلور البورسعيدي ومنطقة القنال التي تُحاكي الفترة ما بين حرب الاستنزاف وحرب ونصر أكتوبر المجيد منها: "يا دنيا سمعاني" للريس عبده العثمانلي، و"غني يا سمسمية لتراب البندقية" و"يا بيوت السويس" للكابتن غزالي، و"بتغني لمين يا حمام" من التراث، بالإضافة لأعمال الفرقة الخاصة مثل "يا سمسمية ياللي فيكي حكاوينا" من كلمات وألحان أحمد عشري.. وغيرها.

فرقة صحبة السمسمية 

يذكر أن فرقة "صحبة السمسمية" أسسها الفنان الشاب أحمد عشري بالتعاون مع مجموعة من أصدقائه عام ٢٠١٥م، حيث جمعهم حب هذه الآلة الشعبية التراثية المصرية التي تُحاكي وترسم وتُعبر عن الهوية الفلكلورية لمنطقة ومدن القنال التي نشأوا فيها وتتلمذوا على يد كبار فناني السمسمية القدامى كفرقة "الطنبورة" التي تأثروا بها كثيرًا، وقدموا العديد من الحفلات في كل ربوع مصر.

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