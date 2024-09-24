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ثقافة وفنون

الخميس، محمود عبد الحميد يغني لجمهور السحيمي

الفنان محمود عبد
الفنان محمود عبد الحميد، فيتو

يقيم مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي أمسية طربية جديدة للفنان محمود عبد الحميد وفرقته الموسيقية، وذلك في الثامنة مساء الخميس 26 سبتمبر.

ويتغنى عبد الحميد بأعمال كبار الملحنين مثل سيد درويش ومحمد عبد الوهاب وفريد الأطرش ومحمد الموجي وغيرهم منها: فكروني، ليه يا قلبي ليه، بقى عايز تنساني ورمش عينه.. وغيرها، ولكبار نجوم الطرب مثل: أم كلثوم وليلى مراد وعبد الحليم حافظ وفايزة أحمد ووديع الصافي ومحرم فؤاد ونجاة الصغيرة.

المطرب محمود عبد الحميد 

يذكر أن محمود عبد الحميد خريج المعهد العالي للموسيقي العربية قسم غناء، تم اعتماده كمطرب بالإذاعة المصرية عام 1993م، ويعمل حاليا كصوليست بفرقة "عبد الحليم نويرة" التابعة لدار الأوبرا المصرية.

شارك في العديد من المهرجانات الغنائية الدولية بمصر وخارجها منها: منها تونس، لبنان، الأردن، المغرب، الدانمارك، كما شارك في معهد العالم العربي بباريس بتقديم فاصل كامل من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

 

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مركز إبداع بيت السحيمي سيد درويش محمود عبد الحميد قطاع صندوق التنمية الثقافية حمدي السطوحي

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