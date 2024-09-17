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ثقافة وفنون

بمناسبة ذكرى المولد النبوي، بيت السحيمي يستضيف حفل “ليلة الذكر”

فرقة أبو الغيط، فيتو
فرقة أبو الغيط، فيتو

 يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، حفل "ليلة الذكر" لفرقة أبو الغيط بقيادة الفنان محمد أبو زيد، وذلك في الثامنة مساء الخميس القادم، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

 يقوم بالإنشاد والذكر مجموعة من كبار المنشدين في مصر وهم: سيد إمام وأبو زيد أبو الغيط وعجيب الحسيني، كما يقدمون من الإنشاد والمديح النبوي الخاص بالفرقة أعمالًا منها: ( يارب أنت الغني، البدوي، على الباب يا مولانا، طبيب الجراح، اسمع نغم بالليل وقصه حسن أبو الغيط)  .

 

فرقة أبو الغيط

 يذكر أن فرقة أبو الغيط يمتد تاريخها لعام 1950، وتعد من أهم فرق الإنشاد الديني المحافظة على التراث المصري، حيث تقدم فنون الذكر والمدائح، كذلك تقوم الفرقة بإبراز التقاليد الصوفية في قرية أبو الغيط بمحافظة القليوبية ودلتا مصر من خلال ممارسة نشاط الطريقة " الصوفية الأحمدية الغيطانية " التي أسسها  حسن أبو الغيط.

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