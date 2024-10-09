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أخبار مصر

حملات توعية مكثفة للمزارعين بمخاطر حرق المخلفات الزراعية (صور)

توعية المزارعين،
توعية المزارعين، فيتو

نظمت الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة بالمحافظات المختلفة، سلسلة من الندوات وحملات التوعية المكثفة موجهة إلى المزارعين.

هدفت هذه الحملة إلى توعية المزارعين بمخاطر حرق المخلفات الزراعية وآثاره السلبية على البيئة والصحة العامة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على العقوبات القانونية المترتبة على هذه الممارسة الضارة.

وتم التشديد خلال الندوات على أهمية الحفاظ على البيئة وتجنب الممارسات التي تؤدي إلى تلوث الهواء والتربة، والتأكيد على أن حرق المخلفات الزراعية يمثل تهديدًا مباشرًا لصحة الإنسان والبيئة على حد سواء.

كما قدم المشاركون في الندوات شرحًا وافيًا عن الطرق البديلة والصديقة للبيئة للتخلص من المخلفات الزراعية، مثل تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوي، مما يساهم في زيادة الخصوبة الزراعية وتحسين جودة المحاصيل.

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