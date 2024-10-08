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أخبار مصر

وصول كسارات تحويل مخلفات الهدم إلى إنترلوك وبلدورات بميناء سفاجا (صور)

الكسارات العملاقة
الكسارات العملاقة

 سعت محافظة الجيزة نحو تحقيق الاستفادة القصوى من مخلفات الهدم والتعاون مع الشركات الوطنية العاملة في ذات المجال والمشهود لها بالكفاءة والخبرات، وفي ضوء ذلك بدأت أولى خطوات تنفيذ ذلك المشروع الواعد، حيث وصلت عبر ميناء سفاجا الكسارات العملاقة التي سيتم من خلالها تحويل مخلفات الهدم إلى  بلدورات وإنترلوك يمكن استخدامه في رصف ودعم الشوارع وأرصفة المشاة بها. 
 

وقد أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة في تصريحات له أن المشروع يأتي في إطار الاستراتيجية الجديدة التي تنفذها الدولة لتطوير البنية التحتية اللازمة للتعامل مع مخلفات البناء والهدم طبقًا لأفضل الممارسات الدولية واستخدام الكسارات الثابتة والمتنقلة الحديثة للقضاء على الكميات المتراكمة، وإنشاء مصانع إعادة استخدام ناتج تدوير هذه المخلفات فى مشروعات البناء استنادًا إلى الدراسات البيئية والقياسية ذات الصلة والتجارب العملية. 
 

 

تخصيص أماكن محددة لإلقاء مخلفات الرتش بها بمحافظة الجيزة

وأشار النجار إلى أنه عقب نجاح التجربة سيتم الإعلان للمواطنين عن تخصيص أماكن محددة لإلقاء مخلفات الرتش بها بدلا من إلقائها من قبل المخالفين بالشوارع والطرق الرئيسية، الأمر الذي يعكس مظهرًا غير حضاريًا ويكبد المحافظة مخصصات مالية نظير رفع المخلفات ويقع بالعقوبات القانونية على المخالفين أيضا. 
 

ولفت إلى أن مخلفات الهدم والبناء سيتم تعظيم الاستفادة الاقتصادية منها بدلًا من أن تشكل عبئا على المحافظة ستكون مصدرًا هامًا لإنتاج البلدورات والإنترلوك وغيرها من المواد التي يمكن استخدامها في عمليات الرصف والتطوير للشوارع.


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