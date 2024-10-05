كريم حامد: ميكالي تواصل معي مؤخرًا، وحلمي اللعب للمنتخب
تحدث كريم حامد لاعب نادي بانسيرايكوس اليوناني، عن انتقاله إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد نهاية عقده مع نادي الزمالك.
وقال كريم حامد في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "لم أحضر فترة الإعداد مع الفريق وهذا سبب عدم مشاركتي حتى الآن، أقوم حاليًا بتدريبات خاصة مع مدرب الأحمال ومنتظر الفرصة مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة".
الدوري اليوناني الممتاز
وأضاف اللاعب: "فضلت الانتقال إلى الدوري اليوناني الممتاز لأنني سوف أشارك مع الفريق الأول، ونجحت في التأقلم سريعا مع بانسيرايكوس ومنتظر فرصتي للمشاركة".
وأختتم حديثه قائلًا: "ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تواصل معي خلال الفترة الماضية بعد انتقالي إلى بانسيرايكوس، وحلم حياتي هو اللعب مع منتخب مصر وتحقيق إنجازات كبرى لبلدي".
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