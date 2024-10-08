فتاة تحاول التخلص من حياتها لانفصالها عن خطيبها بـ حلوان

أقدمت فتاة على التخلص من حياتها، بعد مرورها بحالة نفسية سيئة، بعد انفصالها عن خطيبها في منطقة حلوان.

تعود تفاصيل الواقعة لتلقى غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من مستشفي النصر العمالي بدائرة قسم شرطة حلوان، باستقباله عاملة 23 عاما بمحل هواتف محمول كائن بدائرة القسم ومقيمة دائرة القسم، مصابة باضطراب بدرجة الوعي، ولا يمكن استجوابها، إثر تناولها جرعة زائدة من عقار – تم تحويلها إلى معهد السموم.



وبالانتقال وسؤال والدة المصابة 43 عاما ربة منزل ومقيمة دائرة القسم، قررت بان نجلتها المصابة تعاني من حالة نفسية منذ أسبوعين، نظرًا لانفصالها عاطفيًا عن أحد الأشخاص كان من المقرر خطبتهما.

وقامت علي إثر ذلك بتناول أقراص من ذات العقار بقصد التخلص من الحياة، حال تواجدها بمحل عملها نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها، ولا تتهم أو تشتبه في أحد جنائيا في إصابتها.

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