الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

فتاة تحاول التخلص من حياتها لانفصالها عن خطيبها بـ حلوان

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

أقدمت فتاة على التخلص من حياتها، بعد مرورها بحالة نفسية سيئة، بعد انفصالها عن خطيبها في منطقة حلوان.

انقلاب "تريلا" محملة بالبضائع أسفل الطريق الأوسطي

جهود أمنية مكثفة لحل لغز العثور على جثة طفلة مقتولة وعليها آثار اعتداء بالسلام

تعود تفاصيل الواقعة لتلقى غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من مستشفي النصر العمالي بدائرة قسم شرطة حلوان، باستقباله عاملة 23 عاما بمحل هواتف محمول كائن بدائرة القسم ومقيمة دائرة القسم، مصابة باضطراب بدرجة الوعي، ولا يمكن استجوابها، إثر تناولها جرعة زائدة من عقار  – تم تحويلها إلى معهد السموم.


وبالانتقال وسؤال والدة المصابة 43 عاما ربة منزل ومقيمة دائرة القسم، قررت بان نجلتها المصابة تعاني من حالة نفسية منذ أسبوعين، نظرًا لانفصالها عاطفيًا عن أحد الأشخاص كان من المقرر خطبتهما.

 

 وقامت علي إثر ذلك بتناول أقراص من ذات العقار بقصد التخلص من الحياة، حال تواجدها بمحل عملها نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها، ولا تتهم أو تشتبه في أحد جنائيا في إصابتها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

التخلص من حياتة التخلص من حياتها غرفة عمليات النجدة فتاة تحاول التخلص من حياتها مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

انقلاب "تريلا" محملة بالبضائع أسفل الطريق الأوسطي

جهود أمنية مكثفة لحل لغز العثور على جثة طفلة مقتولة وعليها آثار اعتداء بالسلام

حريق هائل في مصنع بمدينة العاشر من رمضان والحماية المدنية تدفع بـ6 سيارات إطفاء (صور)

شراء عقارات وسيارات، ضبط شخصين بتهمة غسل 27 مليون حصيلة تجارة الأسلحة النارية

سقوط دجال الجمرك للنصب على المواطنين بزعم العلاج الروحانى

إصابة 15 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالوادى الجديد

تحرير 29 ألفا و179 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 6 قضايا مخدرات وتنفيذ 813 حكما قضائيا في حملة أمنية بأسوان ودمياط

الأكثر قراءة

هل تفكر في شراء حصة بمنجم السكري؟ الرد مفاجأة من نجيب ساويرس

وفاة الملحن الشاب محمد عبد المجيد

نجيب ساويرس يكشف رؤيته لتطوير النادي الأهلي وموقفه من شراء أسهم فيه

بسبب برنامج شكرا مليون.. بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال (فيديو جراف)

لإحالته للنيابة غدا، ترحيل الفنان طارق ريحان إلى قسم الزاوية الحمراء

خبير عسكري يكشف رسالة السيسي للخارج من حضور تفتيش حرب الفرقة السادسة

الكاف يوقع عقوبة علي الأهلي بسبب الجماهير، تعرف على التفاصيل

القبض على مسن وزوجته بتهمة خطف وقتل الطفلة سجدة في النهضة

منوعات

المزيد

الخبراء الروس يطورون طابعة ثلاثية الأبعاد بمواصفات مميزة

علماء الفلك يكتشفون مجرة ​​قرصية دوارة للمرة الأولي

مفاجأة سارة، البشرية تقترب من الحدود البيولوجية لطول العمر

من وراء الكواليس، العائلة المالكة في بريطانيا تستعد لتنصيب ويليام الخامس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 8/10/2024

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء، البلطي يرتفع جنيهين في سوق العبور

المانجو تتراجع 7 جنيهات، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بسبب برنامج شكرا مليون.. بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وجوب الغيرة على الحرمات وأهميتها في الإسلام

حكم قراءة سورة الحديد يوم الثلاثاء وسؤال الله بها وفضلها

بالدليل من القرآن والسنة، ما حكم العلم وأهميته في الإسلام؟

المزيد
الجريدة الرسمية