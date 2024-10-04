الجمعة 04 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

استمرار تلقي طلبات التوظيف بالخدمات المتكاملة

مترو، فيتو
مترو، فيتو
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وظائف المترو، طرحت شركة الخدمات المتكاملة المملوكة للسكك الحديدية وظائف بمترو الأنفاق بالخطوط المختلفة، تشمل أفراد أمن إداري بمحطات المترو وعلى بوابات الدخول. 

وحددت الخدمات المتكاملة شروط للتقديم وهي:

أن يكون المتقدم من الذكور.

أن يكون سنه لا يتخطى 45 عاما.

أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

أماكن التقديم: 

وحددت الشركة أماكن للتقديم وهي مقر الشركة، وذلك من الأحد إلى الخميس.

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