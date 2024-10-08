الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دوري المحترفين، المقاولون يفوز على القناة برباعية في افتتاح مشواره

المقاولون والقناة
المقاولون والقناة

دوري المحترفين، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة محمد مكي، فوزا كبيرا على القناة بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء بملعب القناة القديم بالإسماعيلية، في بداية مشوار ذئاب الجبل ببطولة دوري المحترفين.

أهداف مباراة المقاولون والقناة 

تقدم المقاولون بالهدف الأول عن طريق مصطفى جمال بالدقه العاشرة ثم تعادل القناة عن طريق ميشو عمارة بالدقيقة 13 وعاد المقاولون للتقدم مرة أخرى عن طريق محمد بلح بالدقيقة 22 من بداية المباراة ثم عزز المقاولون النتيجة بالهدف الثالث عن طريق تشارلز باساي بالدقيقة 33 من عمر اللقاء. 

وفي الشوط الثاني، نجح محمد بلح في إضافة الهدف الرابع للمقاولون والثاني له بالدقيقة 53 ليتقدم المقاولون بنتيجة 4-1 ثم أحرز محمود شلاطة الهدف الثاني لفريق القناة مع الدقيقة 62 عن طريق مطصفى سلطان في الدقيقة 90

وشهدت المباراة تصدي محمود أبوالسعود حارس مرمى المقاولون لضربة جزاء ببراعة احتسبت لصالح نادي القناة.


وبهذه النتيجة حصد المقاولون أول ثلاث نقاط، في بداية مشواره بدوري المحترفين "دوري القسم الثاني المجموعة الأولي" نحو العودة من جديد لبطولة الدوري الممتاز.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المقاولون محمد مكي القناة دوري المحترفين المقاولون والقناة

مواد متعلقة

نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم في دوري المحترفين

الترسانة يفتتح مشواره في دوري المحترفين بالفوز علي منتخب السويس

الأكثر قراءة

خبير عسكري يكشف رسالة السيسي للخارج من حضور تفتيش حرب الفرقة السادسة

وفاة الملحن الشاب محمد عبد المجيد

ولي العهد السعودي يكشف الحالة الصحية للملك سلمان

تعرف على موعد تحريك أسعار خدمات الاتصالات

الكهرباء تحدد خطوات التعامل مع سارقي التيار عند طلب تركيب عداد كودي

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024

حريق مصنع العاشر من رمضان، ارتفاع عدد المصابين لـ 9 حالات اختناق (صور)

10 صور ترصد الجدية في مران الزمالك اليوم استعدادًا للسوبر المحلي

منوعات

المزيد

علماء الفلك يكتشفون مجرة ​​قرصية دوارة للمرة الأولي

مفاجأة سارة، البشرية تقترب من الحدود البيولوجية لطول العمر

من وراء الكواليس، العائلة المالكة في بريطانيا تستعد لتنصيب ويليام الخامس

الأرض على موعد مع 7 كسوفات كلية للشمس على مدار العقد المقبل

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 8/10/2024

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء، البلطي يرتفع جنيهين في سوق العبور

المانجو تتراجع 7 جنيهات، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

ارتفاع البصل والليمون، أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

السلام خيار استراتيجي.. رسائل السيسي خلال مراسم تفتيش الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم قراءة سورة الحديد يوم الثلاثاء وسؤال الله بها وفضلها

بالدليل من القرآن والسنة، ما حكم العلم وأهميته في الإسلام؟

أحاديث نبوية حول فضل الجهاد ومكانته العظيمة في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية