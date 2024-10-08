دوري المحترفين، المقاولون يفوز على القناة برباعية في افتتاح مشواره

دوري المحترفين، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة محمد مكي، فوزا كبيرا على القناة بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء بملعب القناة القديم بالإسماعيلية، في بداية مشوار ذئاب الجبل ببطولة دوري المحترفين.

أهداف مباراة المقاولون والقناة

تقدم المقاولون بالهدف الأول عن طريق مصطفى جمال بالدقه العاشرة ثم تعادل القناة عن طريق ميشو عمارة بالدقيقة 13 وعاد المقاولون للتقدم مرة أخرى عن طريق محمد بلح بالدقيقة 22 من بداية المباراة ثم عزز المقاولون النتيجة بالهدف الثالث عن طريق تشارلز باساي بالدقيقة 33 من عمر اللقاء.

وفي الشوط الثاني، نجح محمد بلح في إضافة الهدف الرابع للمقاولون والثاني له بالدقيقة 53 ليتقدم المقاولون بنتيجة 4-1 ثم أحرز محمود شلاطة الهدف الثاني لفريق القناة مع الدقيقة 62 عن طريق مطصفى سلطان في الدقيقة 90

وشهدت المباراة تصدي محمود أبوالسعود حارس مرمى المقاولون لضربة جزاء ببراعة احتسبت لصالح نادي القناة.



وبهذه النتيجة حصد المقاولون أول ثلاث نقاط، في بداية مشواره بدوري المحترفين "دوري القسم الثاني المجموعة الأولي" نحو العودة من جديد لبطولة الدوري الممتاز.