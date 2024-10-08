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رياضة

فوز لافيينا وأسوان، نتائج مباريات اليوم الثلاثاء في دوري المحترفين

كهرباء الإسماعيلية
كهرباء الإسماعيلية وديروط

دوري المحترفين، اختتمت اليوم مباريات الجولة الأولى من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين” لموسمه الثاني على التوالي بمشاركة 20 فريقًا.

وأُقيمت اليوم الثلاثاء 5 مواجهات بنفس التوقيت استكمالا لمباريات الجولة الأولى، حيث لعب المقاولون العرب مع نظيره القناة، ولافيينا ضد راية، السكة الحديد أمام أسوان، كهرباء الإسماعيلية مع ديروط، وسبورتنج ضد بترول أسيوط. 

نتائج مباريات اليوم في دوري المحترفين

لافيينا ضد راية 2-0.

 السكك الحديد مودرن ضد  أسوان 0-1 

كهرباء الإسماعيلية ضد ديروط 1-2

سبورتنج ضد بترول أسيوط 2-0.

المقاولون العرب ضد القناة 4-3.

وأقيمت أمس الاثنين 5 مباريات من الجولة الأولى بدوري المحترفين، حيث التقي بلدية المحلة الداخلية، طنطا وادي دجلة، المصرية للاتصالات وبروكسي، المنصورة وأبو قير للأسمدة، الترسانة ومنتخب السويس.

نتائج مباريات أمس الاثنين في دوري المحترفين 

طنطا ودجلة 0-1. 
أبو قير والمنصورة  3-0. 
الداخلية والبلدية 0-1
الاتصالات وبروكسي 1-1.

الترسانة والسويس 1ـ0. 

شروط ونظام دوري المحترفين موسم 2024-2025

وكان اتحاد الكرة كشف أن دوري القسم الثاني أ المعروف باسم دوري المحترفين، سيقام من دورين في الموسم الجديد وليس من دور واحد كما حدث في الموسم الماضي.

أندية دوري المحترفين موسم 2024-2025

1- المقاولون العرب 

2- بلدية المحلة 

3- الداخلية 

4- وادي دجلة 

5- لافيينا 

6- القناة 

7- بروكسي

8- راية

9- طنطا 

10- السكك الحديد مودرن

11- أبوقير للأسمدة

12- بترول أسيوط

13- أسوان

14- الاتصالات 

15- المنصورة 

16- ديروط 

17- كهرباء الإسماعيلية 

18- منتخب السويس 

19- الترسانة

20- سبورتنج

نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم في دوري المحترفين

اليوم، استكمال مباريات الجولة الافتتاحية من دوري المحترفين

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دوري القسم الثاني أ دوري القسم الثاني دوري المحترفين المقاولون العرب أسوان

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اليوم، استكمال مباريات الجولة الافتتاحية من دوري المحترفين

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