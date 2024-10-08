حريق مصنع العاشر من رمضان، ارتفاع عدد المصابين لـ 9 حالات اختناق (صور)

كشف مصدر طبي بمستشفي العاشر من رمضان الجامعي محافظة الشرقية، عن ارتفاع حصيلة مصابي الحريق الذي اندلع بمخازن أقمشة تابع لمصنع بمنطقة C1 إلى 9 أشخاص مصابين بحالات اختناق.

قال المصدر في تصريحات خاصة لفيتو: إن التصاعد الكثيف للأدخنة تسبب في حدوث 9 حالات اختناق.

وأضاف، أنه تم نقل 6 منهم إلى مستشفى العاشر الجامعي لتلقي العلاج اللازم، فيما جري إسعاف 3 منهم بمحيط المكان لرفضهم النقل للمستشفى، وسط جهود رجال الدفاع المدني للسيطرة على النيران.

حريق مصنع العاشرمن رمضان،ارتفاع المصابين لـ9 حالات اختناق،فيتو

حريق يلتهم مصنعا بالشرقية

تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارا بنشوب حريق بمصنع للغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان وجري الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق بالاضافة الي سيارات اسعاف تحسبا لوقوع طارىء

وتبين من الفحص نشوب حريق بمخازن مصنع للغزل والنسيج مكون من 4 طوابق بمدينة العاشر من رمضان وجار استكمال اعمال التبريد لمنع تجدد النيران مرة ثانية.

حريق مصنع العاشرمن رمضان،ارتفاع المصابين لـ9 حالات اختناق،فيتو1

الحماية المدنية



ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيوت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

حريق مصنع العاشرمن رمضان،ارتفاع المصابين لـ9 حالات اختناق،فيتو2

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق.

ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

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