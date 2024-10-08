الحماية المدنية تسيطر على حريق العاشر، وأعمال تبريد لمنع تجدد اشتعال النيران (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة الشرقية على حريق نشب، قبل قليل بمخازن أقمشة تابع لمصنع بمنطقة C1 بمدينة العاشرمن رمضان، ومازالت أعمال التبريد مستمرة من قبل القوات لمنع نشوب الحريق مرة أخرى، فيما لم ترد معلومات عن وقوع ضحايا أو إصابات حتى الآن.

حريق هائل يلتهم مخزن أقمشة بالعاشرمن رمضان

تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارا بنشوب حريق بمخزن أقمشة تابع لمصنع بمنطقة C 1 بمدينة العاشر من رمضان، وجري الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

السيطرة على حريق العاشر من رمضان، وأعمال تبريد لمنع تجدده، فيتو

وتبين من الفحص نشوب حريق بمخزن أقمشة تابع لمصنع بمدينة العاشر من رمضان، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده تماما، وجار استكمال أعمال التبريد لمنع تجدد النيران مرة ثانية

السيطرة على حريق العاشر من رمضان، وأعمال تبريد لمنع تجدده، فيتو1

الحماية المدنية

ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

السيطرة على حريق العاشر من رمضان، وأعمال تبريد لمنع تجدده، فيتو2

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيوت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

السيطرة على حريق العاشر من رمضان، وأعمال تبريد لمنع تجدده، فيتو2

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق.

ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

السيطرة على حريق العاشر من رمضان، وأعمال تبريد لمنع تجدده، فيتو3

ويتم تركيب نظام الإنذار الأتوماتيكي أو التلقائي في المباني وتستخدم أنظمة الإنذار الاتوماتيكية في الأماكن والقاعات التي تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.

وتعمل أجهزة الإنذار الأتوماتيكية حال وقوع حريق على اختصار الفترة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع الحريق ولحظة اكتشافه ما يفسح المجال أمام سرعة التدخل وفعالية عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق وبالتالي تقليل حجم الخسائر الناجمة عنه.

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