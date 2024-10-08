جوميز يرفض المجازفة بالونش في السوبر المصري

يرفض البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المجازفة بمحمود حمدي الونش في بطولة السوبر المصري.

وانتشرت أنباء خلال الساعات الماضية بأن جوميز يجهز الونش لمنافسات بطولة كأس السوبر المصري.

وقال مصدر إن الونش يحتاج لفترة للعودة إلى المباريات وستكون بشكل تدريجي وبالتأكيد لن تكون في منافسة قوية مثل السوبر المصري.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد أسامة طبيب الزمالك أشار إلى أن مشاركة "الونش" في التدريبات الجماعية ستكون بشكل تدريجي وفقًا لنظم علمية لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع، وبعدها يكون اللاعب جاهزًا للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل.

يستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويواجه الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه نظيره بيراميدز في الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

وعلى الجانب الآخر يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في الدور نصف النهائي على أن يتواجه الفائز من المباراتين بعضهما على لقب كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

فيما يلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، خوض ثلاث مباريات ودية خلال الفترة الحالية، في إطار الاستعداد لبطولة كأس السوبر المصري المقرر لها في الإمارات.

3 مباريات ودية للزمالك استعدادا لكأس السوبر المصري في الإمارات

1-من المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره بتروجت يوم 10 أكتوبر الجاري على ملعب بتروسبورت في الحادية عشرة صباحًا.

2- سيلتقي الزمالك مع فريق إيسترن كومباني يوم 13 أكتوبر الجاري على ملعب النادي، في العاشرة والنصف صباحًا، على أن يواجه في نفس اليوم فريق زد على ملعب بتروسبورت في الخامسة مساءً بناء على طلب الجهاز الفني للفريق لتجهيز جميع اللاعبين لبطولة السوبر المحلي.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري على استاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

فيما يلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس.