أماكن ومواعيد انقطاع المياه غدا عن بعض المناطق في الدقهلية
أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية أنه سيتم غدا الأربعاء قطع المياه عن قرى الديرس وميت أبو الحارث مركز أجا في الفترة من الساعة 9 صباحا وحتي الساعة 5 مساء.
وذلك للقيام بتنفيذ أعمال صيانة طارئة بخط طرد قطر 250 مم صرف الديرس التابعة لمنطقة اجا
المناطق المستهدفة في انقطاع المياه
وأوضح تقرير شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية أن القري المذكورة تتأثر بانقطاع المياه خلال الفترة المذكورة، وتهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين بقري الديرس وميت أبو الحارث وكذا جميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاقها ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة العمل المشار إليها.
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