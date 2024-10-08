محافظ الدقهلية في جولة تفقدية مفاجئة بمدينة طلخا

أجري اللواء طارق محافظ الدقهلية جولة تفقدية مفاجئة بمدينة طلخا اليوم، تفقد خلالها الأعمال الجارية بالباركينج الجاري إنشاؤه بمنطقة مجمع المدارس للقضاء علي التكدسات المرورية، لعدم وقوف السيارات بالشارع المؤدي إلي مجمع المدارس لتيسير حركة دخول وخروج باصات الطلاب، وتيسير الحركة المرورية.

إنشاء باركينج بمنطقة مجمع المدارس للقضاء علي التكدسات

وكلف مدير الإدارة العامة للمرور بتواجد أحد أفراد الشرطة في منطقة مجمع المدارس طوال أيام الدراسة لتنظيم الحركة المرورية.



كما تفقد "مرزوق" أعمال رفع القمامة بشارع البحر الأعظم، ووجه بوضع صناديق للقمامة بطول الشارع، وتكثيف ورديات العمل لرفع كافة تراكمات القمامة.

تفقد منافذ بيع الخضار والفاكهة



وأيضا تفقد "المحافظ"عدد من منافذ بيع الخضار والفاكهة، وشدد علي الإعلان عن الأسعار وعدم المغالاة في الأسعار وتوفير السلع والمنتجات بأسعار تنافسية وأمر بتحرير محاضر للمخالفين.

شن حملة نظافة مكبرة بشوارع المدينة



وكلف "مرزوق" السيد النخيلي رئيس مركز ومدينة طلخا بالتنسيق مع محمد حمص مدير إدارة المخلفات الصلبه بالمحافظة وشن حملة نظافة مكبرة بشوارع المدينة بمشاركة معدات الوحدات المحلية ورفع كافة تراكمات القمامة ومخلفات الهدم والبناء.

رفع كافة الإشغالات بشوارع المدينة



ووجه " المحافظ " لرئيس مدينة طلخا برفع كافة الاشغالات بشوارع المدينة لتحسين الصورة البصرية للمواطنين، والتنسيق مع شرطة المرافق وعمل حملات إشغالات بصفة دورية.

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