وكيل تعليم الدقهلية يستقبل المنسق التنفيذي للمشروعات التربوية بمؤسسة البحث العلمي

استقبل اليوم ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية الدكتورة شيماء عزباوي المنسق التنفيذي للمشروعات التربوية بمؤسسة البحث العلمي.

المنسق التنفيذي للمشروعات التربوية بمؤسسة البحث العلمي في تعليم الدقهلية

ويأتى ذلك عقب زيارتها لمدرسة الشهيد محمد مصطفي الجوهري الرسمية للغات بصحبة هالة البدوي موجه عام المكتبات ومرفت الشربيني موجه أول المكتبات بإدارة غرب المنصورة التعليمية وذلك تطبيقًا لبنود البروتوكول المنعقد بين المؤسسة والتربية والتعليم.

معاينة وفحص الكتب الموجودة بمكتبة المدرسة

و كان الهدف من الزيارة معاينة وفحص الكتب الموجودة بمكتبة المدرسة للوقوف علي متطلبات واحتياجات المكتبة وبناء علي ذلك سيتم تزويد المكتبة بكتب لجميع المعارف لجميع المراحل الدراسية وقد تمت الزيارة للمدرسة بناء علي ترشيح من وزارة التربية والتعليم.



هذا وقد قام شعبان بتوجيه كل الشكر للمؤسسة لحرصها علي النهوض بوعي الطلاب.