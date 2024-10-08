الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

تعرف على تفاصيل اتصال وزير الخارجية والمبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان

وزير الخارجية والمبعوث
وزير الخارجية والمبعوث الفرنسى للبنان، فيتو

تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًا اليوم  من"جان إيف لودريان"، مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص إلى لبنان، حيث تناول الاتصال التطورات الإقليمية المتلاحقة في لبنان، وما تفرضه مستجدات الأحداث من ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور لاحتواء التصعيد الراهن بالمنطقة.    

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي حذر من أن وتيرة التصعيد الحالية في المنطقة تستوجب تكاتف الجهود للتدخل السريع في هذا المنعطف الخطير لسرعة وقف إطلاق النار والعدوان الحالي على لبنان، والعمل على الحيلولة دون التصعيد الإقليمي، وهو ما يتطلب بذل جهود حثيثة لخفض التصعيد وحث كافة الأطراف على ضبط النفس. 

واستعرض الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر لوقف إطلاق النار وإنهاء حالة الشغور الرئاسي، مشددًا على رفض مصر الكامل لأي مساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه.

كما شدد وزير الخارجية على أهمية العمل على تكثيف إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للشعب اللبناني وتمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني، وضرورة التزام كافة الأطراف بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ بكافة عناصره. 

كما أكد الوزير عبد العاطي على أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة والنفاذ الكامل للمساعدات إلى داخل القطاع ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، يعد السبيل الرئيسي لوقف التصعيد الخطير في المنطقة ومنع انزلاقها في حرب شاملة.

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