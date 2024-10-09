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استعدادات رباعي السوبر المصري لحصد الكأس.. معسكر تركي لبيراميدز.. الجدية سلاح الزمالك.. الأهلي يسعى لمصالحة الجماهير.. وسيراميكا يستعين بالصفقات الجديدة

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

لا صوت يعلو فوق الفوز بلقب كأس السوبر المصري داخل أندية الأهلي، الزمالك، بيراميدز وسيراميكا كليوباترا قبل انطلاق البطولة يوم 20 أكتوبر الحالي في الإمارات.

الجدية سلاح الزمالك

الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز يخوض تدريباته بكل جدية بعد أيام من حصد لقب السوبر الأفريقي على حساب الأهلي ليغلق على نفسه استعدادًا لخوض منافسات كأس السوبر المصري. 

وتظهر الجدية على الزمالك قبل أيام من مواجهة فريق بيراميدز في نصف النهائي للبطولة بالإمارات.

 

معسكر تركي لبيراميدز

خاض فريق نادي بيراميدز تدريباته في معسكره بمدينة بوردور التركية استعدادًا لخوض مباريات الموسم الجديد، والبداية بلقاء الزمالك في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات.

وقرر المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، أن يخوض الفريق أول أيامه في معسكر تركيا بالتدريب على فترتين صباحا ومساء، حيث انقسم المران الصباحي إلى تدريبات في الجيم بمشاركة جميع اللاعبين قبل النزول للملعب وأداء الوحدات البدنية في الملعب وبعض التدريبات الخططية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه الثاني مساء اليوم في المعسكر الذي يمتد حتى يوم ١٤ أكتوبر الجاري، ويختتمه بمباراة ودية مع نادي كونيا سبورت في مدينة كونيا قبل العودة للقاهرة، استعدادا للسفر مجددا إلى الإمارات لخوض مباريات السوبر المصري.

الأهلي يستعد من التتش

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية م على ملعب التتش، استعدادًا لبطولة السوبر المصري التي تقام في دولة الإمارات خلال الشهر الجاري.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث عن الأمور الفنية والبرنامج التدريبي الذي يقوم الفريق بتنفيذه وأيضا تعويض الجماهير عن خسارة السوبر الأفريقي أمام الزمالك

وواصل كولر اجتماعاته مع الجهاز المعاون له على هامش المران، لمواصلة التحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد العديد من الأمور في مقدمتها بطولة السوبر المصري.

سيراميكا يستعين بالصفقات 

 

فيما أعلن نادي سيراميكا كليوباترا رسميا ضم ثلاثي فريق بيراميدز عبد الله مجدي وفخري لاكاي ومحمود زلاكة تدعيما لصفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري قبل مواجهة الأهلي بالسوبر المحلي.

 

كما أعلن نادي سيراميكا كليوباترا، الحصول على خدمات إسلام عيسى لاعب نادي بيراميدز لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري استعدادا للموسم الجديد.
ويواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.


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