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رياضة

سيراميكا يعلن رسميا ضم ثلاثي بيراميدز قبل مواجهة الأهلي (صور)

سيراميكا
سيراميكا

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا رسميا ضم ثلاثي فريق بيراميدز عبد الله مجدي وفاخري لاكاي ومحمود زلاكة، تدعيما لصفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، قبل مواجهة الاهلي بالسوبر المحلي

سيراميكا يضم ثلاثي بيراميدز

وحصل نادي سيراميكا علي خدمات زلاكة ولاكاي علي سبيل الإعارة في صفقة تبادلية بانتقال صديق ايجولا لنادي بيراميدز في حين ضم عبد الله مجدي في صفقة منفصلة عن الصفقة التبادلية

وقضى لاعب الوسط الموسم الماضي معارا إلى زد.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 27 عاما مع زد في 21 مباراة، وتمكن من صناعة هدف ولم يسجل.

 

وبدأ عبد الله مجدي مسيرته الكروية في مصر المقاصة، قبل أن ينتقل إلى بيراميدز في صيف 2021 وتتم إعارته إلى زد في صيف 2023 ، قبل أن يعود مرة أخرى إلى بطل كأس مصر لتتم إعارته مرة أخري.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي سيراميكا التالي

قناص جديد جاهز للتهديف بقميص سيراميكا كليوباترا.
رحبوا معنا بمهاجمنا الجنوب أفريقي فخري لاكاي المنضم إلى فريقنا من صفوف بيراميدز. 

 

فاخري لاكاي

 

عاد من جديد
رحبوا معنا بجناح فريقنا محمود زلاكة المنضم من صفوف نادي بيراميدز. 

زلاكة

 

لاعب جديد ينضم إلى كتيبة سيراميكا كليوباترا. 
رحبوا معنا بلاعب خط وسط فريفنا الجديد المنضم من بيراميدز عبد الله مجدي. 

عبد الله مجدي

 

بيراميدز يضم صديق ايجولا

وأعلن نادي بيراميدز رسميا التعاقد مع النيجيري صديق إيجولا قادما من نادي سيراميكا كليوباترا في الانتقالت الصيفية الحالية.
 

ونجح نادي بيراميدز في إنهاء صفقة ضم صديق ايجولا لاعب نادي سيراميكا كليوباترا خلال الميركاتو الصيفي الجاري تدعيما لخط هجومه.

ووقع ايجولا رسميا لنادي بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء، مقابل اعارة الثنائي محمود زلاكا وفخري لاكاي من بيراميدز الى سيراميكا.

 

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

ويواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

 

 

 

 

رسميا، بيراميدز يعلن التعاقد مع صديق إيجولا

اليوم، بيراميدز يطير إلى تركيا لبدء معسكره استعدادا للزمالك


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