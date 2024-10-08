جامعة سوهاج تعلن النتيجة النهائية للفرقتين الأولى والثانية لكلية الطب

أعلنت جامعة سوهاج اليوم النتيجة النهائية لكلية الطب للعام الجامعى ٢٠٢٣/٢٠٢٤، لطلاب الفرقة الأولى وعددهم الإجمالى ٩٦٥ طالبا وطالبة، وطلاب الفرقة الثانية وعددهم الإجمالي ٤٧٧ طالبا وطالبة.

وذكر البيان، أنه بالنسبة للفرقة الاولي نجح ٥١١ طالب وطالبة وتم انتقالهم للفرقة الثانية بنسبة نجاح ٥٣٪؜ منهم ١٧٧ طالبا حصلوا على تقدير امتياز، كما حصل ١٠٨ طلاب علي تقدير عام جيد جيدًا، وحصل عدد ٦٩ طالب على تقدير عام جيد.

وبالنسبة لنتيجة الفرقة الثانية حيث بلغ العدد الإجمالي ٤٤٧ طالب وطالبة للعام الجامعى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ نجح وانتقل للفرقة الثالثة ٣٥١ طالب وطالبة بنسبة نجاح ٧٨.٥ ٪؜، حيث حصل ١٨٨ طالب على تقدير عام امتياز، وحصل ١٠٠ طالب علي تقدير عام جيد جيدًا، كما حصل ٥٧ طالبا على تقدير جيد.

والجدير بالذكر أن الامتحانات تتم بطريقة إلكترونية في مركز الاختبارات الإلكترونية بالمقر الجديد للجامعة، ولا يوجد تدخل بشري في التصحيح، لضمان المصداقية والنزاهة ولا يوجد أخطاء في النتيجة والطالب يستطيع التعرف على النتيجة قبل أن يغادر الامتحان إذا رغب في ذلك.