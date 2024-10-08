الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة سوهاج تعلن النتيجة النهائية للفرقتين الأولى والثانية لكلية الطب

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

أعلنت جامعة سوهاج اليوم النتيجة النهائية لكلية الطب للعام الجامعى ٢٠٢٣/٢٠٢٤، لطلاب الفرقة الأولى وعددهم الإجمالى ٩٦٥ طالبا وطالبة، وطلاب الفرقة الثانية وعددهم الإجمالي ٤٧٧ طالبا وطالبة.

وذكر البيان، أنه بالنسبة للفرقة الاولي نجح ٥١١ طالب وطالبة وتم انتقالهم للفرقة الثانية بنسبة نجاح ٥٣٪؜ منهم  ١٧٧ طالبا حصلوا على تقدير امتياز، كما حصل ١٠٨ طلاب علي تقدير عام جيد جيدًا، وحصل عدد ٦٩ طالب على تقدير عام جيد.

 

وبالنسبة لنتيجة الفرقة الثانية حيث بلغ العدد الإجمالي ٤٤٧ طالب وطالبة للعام الجامعى ٢٠٢٣/٢٠٢٤  نجح وانتقل للفرقة الثالثة ٣٥١ طالب وطالبة بنسبة نجاح ٧٨.٥ ٪؜، حيث حصل ١٨٨ طالب على تقدير عام امتياز، وحصل ١٠٠ طالب علي تقدير عام جيد جيدًا، كما حصل ٥٧ طالبا على تقدير جيد.

والجدير بالذكر أن الامتحانات تتم بطريقة إلكترونية في مركز الاختبارات الإلكترونية بالمقر الجديد للجامعة، ولا يوجد تدخل بشري في التصحيح، لضمان المصداقية والنزاهة ولا يوجد أخطاء في النتيجة والطالب يستطيع التعرف على النتيجة قبل أن يغادر الامتحان إذا رغب في ذلك.

محافظ سوهاج يتفقد أعمال الرصف بمشروع تطوير كورنيش أخميم (صور)

رسوب 85 % من طلاب الفرقة الأولى بطب سوهاج، وعميد الكلية يرفض التعليق

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوريات العالمية الامتحانات سوهاج اليوم طب سوهاج موقع فيتو محافظات

مواد متعلقة

محافظ سوهاج يتفقد أعمال الرصف بمشروع تطوير كورنيش أخميم (صور)

رسوب 85 % من طلاب الفرقة الأولى بطب سوهاج، وعميد الكلية يرفض التعليق

محافظ سوهاج يفتتح عددا من المشروعات الخدمية بطهطا

التحقيقات تكشف أسباب محاولة انتحار طالبة في سوهاج

الأكثر قراءة

فيديو جديد يرصد اندلاع حريق هائل بمصنع للأقمشة بالعاشر من رمضان

تعرف على موعد تحريك أسعار خدمات الاتصالات

الكهرباء تحدد خطوات التعامل مع سارقي التيار عند طلب تركيب عداد كودي

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024

10 صور ترصد الجدية في مران الزمالك اليوم استعدادًا للسوبر المحلي

المانجو تتراجع 7 جنيهات، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

ارتفاع سعر الدولار 23 قرشا أمام الجنيه بالبنك المركزي (آخر تحديث)

قرار جديد من وزير التموين بشأن تداول 7 سلع استراتيجية

منوعات

المزيد

علماء الفلك يكتشفون مجرة ​​قرصية دوارة للمرة الأولي

مفاجأة سارة، البشرية تقترب من الحدود البيولوجية لطول العمر

من وراء الكواليس، العائلة المالكة في بريطانيا تستعد لتنصيب ويليام الخامس

الأرض على موعد مع 7 كسوفات كلية للشمس على مدار العقد المقبل

المزيد

خدمات

المزيد

المانجو تتراجع 7 جنيهات، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

ارتفاع البصل والليمون، أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في سوق العبور

إلى أين يتجه مؤشر الذهب بالتداولات العالمية؟، الأونصة وصلت لهذا السعر

ارتفاع سعر الدولار 23 قرشا أمام الجنيه بالبنك المركزي (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

السلام خيار استراتيجي.. رسائل السيسي خلال مراسم تفتيش الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من القرآن والسنة، ما حكم العلم وأهميته في الإسلام؟

أحاديث نبوية حول فضل الجهاد ومكانته العظيمة في الإسلام

أمين «البحوث الإسلامية»: الفتوى لها مكانة عظيمة في بناء إنسان قادر على التناغم مع الحياة

المزيد
الجريدة الرسمية