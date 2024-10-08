محافظ سوهاج يتفقد أعمال الرصف بمشروع تطوير كورنيش أخميم (صور)

‏تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، أعمال الرصف الجارية ضمن مشروع تطوير كورنيش مدينة أخميم بطول ٢.٩ كم، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ مدير وحدة التنفيذ المحلية، والدكتور طلعت على المستشار الهندسي للمحافظة، وعلى بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم.



محافظ سوهاج يتفقد أعمال الرصف بمشروع تطوير كورنيش أخميم



وتفقد المحافظ أعمال رصف طبقة الأسفلت في المسافة من نهاية شارع "السلخانة"، وحتى مسجد "عمر بن الخطاب" بطول 400 متر طولي، كما تفقد أعمال طبقة الأساس بالمشروع، والسور الخرساني، والتي تشتمل على أعمال الكريتال للسور، وصب الدكة الخرسانية للبلاط، بالإضافة إلى أعمال البردورات.

وشدد المحافظ على ضرورة اتباع أعلى معايير الجودة في التنفيذ، والانتهاء من أعمال الرصف في أقرب وقت ممكن، طبقا للجدول الزمني المحدد للمشروع، تيسيرا على المواطنين.

ويشمل مشروع تطوير كورنيش أخميم ثلاث قطاعات رئيسية؛ القطاع الأول بطول 960 متر طولي، يبدأ من مسجد "عمر بن الخطاب" حتى محطة المياه، والقطاع الثاني بطول 560 متر طولي، ويبدأ من محطة المياه حتى مرشح المياه، فيما يأتي القطاع الثالث بطول 1100 متر طولي، ويبدأ من مرشح المياه حتى نجع خضير، ويمثل المشروع نقلة تنموية وحضارية لمدينة أخميم.