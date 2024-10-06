الأحد 06 أكتوبر 2024
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جامعة أسيوط تنظم ندوة تثقيفية عن انتصارات أكتوبر حول "التخطيط الإستراتيجي للحرب"

جامعة أسيوط تنظم
جامعة أسيوط تنظم ندوة تثقيفية عن انتصارات أكتوبر، فيتو

تنظم جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ في إطار احتفالاتها؛ بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة؛ ندوة تثقيفية، لغرس روح الولاء، والانتماء، ونشر الوعي بين طلبة الجامعة، بعنوان: "التخطيط الإستراتيجي للحرب، والدفاع الإستراتيجي"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ من أكتوبر؛ ضمن احتفال الجامعة؛ بإحياء الذكرى  (٥١) لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.

 

إحياء ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة 

وأكد الدكتور المنشاوي أن إحياء ذكرى انتصارات أكتوبر؛ يُعد تقليدًا سنويًا تنشُده جامعة أسيوط؛ للاحتفاء بهذه الملحمة الوطنية الخالدة، وذلك من خلال إلقاء الضوء على بطولات، وتضحيات رجال القوات المسلحة؛ في حرب أكتوبر المجيدة، وتعريف الأجيال الجديدة، من الطلاب، وشباب المستقبل؛ بتاريخ الآباء، والأجداد الذين شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة، واستعراض تضحيات خير أجناد الأرض؛ من أجل رد الكرامة، وتحقيق الانتصار، واسترداد الأرض؛ بإرادة، وعزيمة.

 

أهمية التخطيط الإستراتيجي في الحرب؛ في كل مراحلها

 

وأشار رئيس جامعة أسيوط؛ إلى اهتمام الندوة التثقيفية؛ بإلقاء الضوء على أهمية التخطيط الإستراتيجي في الحرب؛ في كل مراحلها، ووضع الخطط الاستراتيجية التي مكنت قواتنا المسلحة من خوض المعركة بنجاح، وصولًا إلى النصر العظيم، وهو ما يؤكد أن مصر؛ ستظل بشعبها، وقيادتها دولة آمنة، ومستقرة، وقادرة على التعامل مع الأزمات، والمواقف السياسية؛ بحزم، وثبات، والسير بخطى واثقة نحو مستقبل أفضل.

 

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