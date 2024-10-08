الرياضة تعتمد لائحة النظام الأساسي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 204 (تابع)، الصادر في 17 سبتمبر 2024، قرار وزارة الشباب والرياضة رقم 1217 لسنة 2024، بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسى للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.

أشارت اللائحة إلى أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات هي الكيان الوحيد المسئول عن كافة أنشطة مكافحة المنشطات فى الدولة، باستثناء اختصاصات الاتحادات الدولية ومنظمات الأحداث الرياضية الكبرى وفقا للكود الدولي.

وتتبنى المنظمة قواعدها الخاصة، وتطبق تلك القواعد تلقائيا على الرياضيين، والأشخاص الداعمين للرياضيين، والأشخاص الآخرين والاتحادات الرياضية المحلية. ويكون للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات سلطة اختصاص تلقائية على كافة الرياضيين والاتحادات الرياضية المحلية، (الأولمبية وغير الأولمبية والبارالمبية) وأى أشخاص داعمين، وأيضا كل الأشخاص والهيئات التى تطبق عليهم القواعد المصرية لمكافحة المنشطات.