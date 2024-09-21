لاعب الزمالك السابق: 80% من لاعبي الدوري يتعاطون المنشطات

فجر أسامة حسن، لاعب نادي الزمالك الأسبق، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تعاطي لاعبي الأندية المصرية لـ المنشطات بعد واقعة رمضان صبحي.

تعاطي المنشطات بين لاعبي مصر

وأكد: أكثر من 80% من اللاعبين يحصلون على منشطات في الدوري المصري، وهذا يشمل كل الأندية سواء الأهلي أو الزمالك، مشددًا على ضرورة أن يقوم اتحاد الكرة بالتحقيق في هذا الأمر-حسب زعمه.

توقعات أسامة حسن لمباراة السوبر الإفريقي

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حقك مع المشاكس” المذاع على “القاهرة والناس” تقديم الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس": فرص نادي الزمالك أكبر في مباراة السوبر المقبلة، خاصة وأن الزمالك يمتلك لاعبين كبارا في المقام والفنيات، متوقعًا أن تنتهي المبارة 2/1 للزمالك.

مباراة السوبر الإفريقي والخوف من خارج الديار

وأشار إلي أن لديه قلقا من إقامة مباراة السوبر في الأراضي السعودية، معقبًا: "أنا خايف من التحكيم".